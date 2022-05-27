ВС РФ сорвали попытку ВСУ навести переправу через Северский Донец
Минобороны сообщило о срыве планов ВСУ навести переправу через Северский Донец
Российские вооруженные силы сорвали попытку украинских националистов навести понтонную переправу через реку Северский Донец в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российские военные нанесли удар по понтонной роте, сорвав попытку наведения переправы через Северский Донец», — сообщил он.
Также Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили девять танков, 10 орудий полевой артиллерии, пять установок реактивной системы залпового огня «Град» и 22 автомобиля различного назначения.
Всего российские войска с начала специальной операции поразили 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 77 пунктов управления подразделений ВСУ и 53 артиллерийские огневые позиции.