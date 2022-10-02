ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении | 360°

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ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении

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02 октября 2022, 13:54

ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении

Минобороны РФ: сорвана попытка наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении

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Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в районе населенных пунктов Брускинское и Костромки на николаевско-криворожском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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