ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении | 360°

Важное 02 октября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении Минобороны РФ: сорвана попытка наступления ВСУ на николаевско-криворожском направлении РИА Новости

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Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в районе населенных пунктов Брускинское и Костромки на николаевско-криворожском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

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