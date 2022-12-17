Спецоперация 17 декабря 2022, 15:57 ВС РФ сорвали переброску иностранного оружия ВСУ Минобороны сообщило о сорванной переброске иностранного оружия для ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные 16 декабря сорвали переброску вооружения и боеприпасов иностранного производства. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий противника», — сообщил Конашенков.

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Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР.

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За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области.