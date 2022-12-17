17 декабря 2022, 15:57
ВС РФ сорвали переброску иностранного оружия ВСУ
Минобороны сообщило о сорванной переброске иностранного оружия для ВСУ
Российские военные 16 декабря сорвали переброску вооружения и боеприпасов иностранного производства. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
«Сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий противника», — сообщил Конашенков.
Реклама
Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР.
Реклама
За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама