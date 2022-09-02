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ВС РФ сбили три украинских самолета в Херсонской области

Минобороны РФ: ВС РФ сбили в Херсонской области три украинских самолета

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Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25 и истребитель МиГ-29 над Херсонской областью. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

За последние сутки ВС РФ ликвидировали шесть складов вооружения в Харьковской и Николаевской областях и на территории Донецкой Народной Республики. Около населенного пункта Воскресенск военные поразили установку зенитно0ракетного комплекса «Бук-М1».

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Также уничтожены взвод РСЗО «Ольха» в Николаевской области и восемь пунктов управления ВСУ в разных районах.

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По данным ведомства, ВС РФ успешно препятствуют наступлению ВСУ на николаево-криворожском направлении.

Уточняется, что за последние сутки ВСУ лишились 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Также уничтожены более 330 военнослужащих, двое взяты в плен.

Специальная военная операция РФ на Украине

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