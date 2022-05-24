ВС РФ разбили в Раздоловке крупный склад снарядов ВСУ к американским гаубицам

Российская армия уничтожила в Раздоловке на территории ДНР крупный склад ВСУ. В нем хранились снаряды к американским гаубицам М-777 калибром 155 миллиметров, сообщило Минобороны РФ.

Всего за сутки было разбито шесть складов боеприпасов вблизи населенных пунктов Миньковка, Бахмут, Спорное, Николаевка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Удары по ним велись высокоточными ракетами воздушного базирования, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения войск и военной техники ВСУ. Также силы ВС РФ уничтожили самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар.