Важное 09 декабря 2022, 16:29 ВС РФ рассеяли и отбросили подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны сообщило об успешном отражении атак ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные отразили попытку наступления украинских боевиков на Южно-Донецком направлении, рассеяв и отбросив подразделения ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Противник силами до трех взводов безуспешно атаковал российские позиции в направлении Новодаровки Запорожской области, Павловки и Владимировки Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

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По словам Конашенкова, украинские боевики потеряли до 80 человек убитыми и ранеными.

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На Краснолиманском направлении военнослужащие ВС РФ продолжили наступательные действия, отбив попытку контратак ВСУ. Боевики потеряли свыше 50 человек живой силы, четыре пикапа и две боевые машины пехоты.

Также на Донецком направлении активные действия ВС РФ позволили за сутки уничтожить до 30 украинских военных, два пикапа и три бронированные машины.

После начала специальной операции ВС РФ уничтожили 7522 единицы специальной военной автомобильной техники противника, 3668 минометов и орудий полевой артиллерии, 924 единицы реактивных систем залпового огня.