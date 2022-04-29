ВС РФ ракетами «Калибр» уничтожили три украинские тяговые электроподстанции

Вооруженные силы России разбили три украинские тяговые электроподстанции вблизи железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное, сообщило Минобороны РФ.

Удары нанесли высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр», отметил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования российским военным удалось уничтожить производственные корпуса киевского предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» и еще 10 военных объектов, в том числе склад боеприпасов в Ильичевке.

Пусковая установка «Точка-У», из которой в ночь на 28 апреля велся обстрел Херсона, тоже была найдена и обезврежена. Она находилась у села Гороховского в Николаевской области, сообщила «Газета.ru».