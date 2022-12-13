Спецоперация 13 декабря 2022, 08:44 ВС РФ применили РСЗО «Торнадо-Г» для удара по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении РИА «Новости»: ВС РФ ударили новыми РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российские вооруженные силы применили реактивную систему залпового огня «Торнадо» для успешного удара по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении. Об этом написало РИА «Новости», в распоряжении которого оказались кадры поражения украинских позиций.

«Торнадо-Г» — модернизированную версию «Града» — применила боевая группа «Викинг». Снаряды калибром 122 миллиметров попали в укрепрайон противника.

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Недавно врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российской армии на Марьинском направлении. Сейчас это одно из важнейших направлений спецоперации. Упорные бои в хорошо укрепленной Марьинке продолжались много месяцев.

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Теперь город уже на 70% находится под контролем ВС России, но по данным на 7 декабря в нем еще остаются украинские укрепрайоны. Взятие Марьинки поможет отрезать украинскую армию от путей снабжения на Авдеевском направлении. По мнению военного аналитика Михаила Онуфриенко, это ощутимо ударит по ВСУ.