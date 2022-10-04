ВС России поразили производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» | 360°

Важное 04 октября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber ВС России поразили производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» Минобороны: ВС РФ нанесли удары по заводу «Мотор Сич» в Запорожье РИА «Новости»

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Вооруженные силы России поразили ракетными ударами производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Ракетными ударами в районе города Запорожья поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода „Мотор Сич“. Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также воздушно-космические силы России уничтожили штаб воздушного командования «Восток» вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, цель поразили на юго-западной окраине Днепропетровска. Ракетными ударами удалось уничтожить до 100 бойцов ВСУ, включая иностранных наемников, а также 16 единиц техники.

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