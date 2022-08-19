ВС РФ подавили два взвода РСЗО «Смерч» в ДНР и Запорожской области

Российские военные высокоточными ударами подавили два взвода реактивных систем залпового огня в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также военные нанесли удар по взводу самоходной гаубицы «Гвоздика».

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Приморское Запорожской области российское Вооруженные силы разбили гаубицу М777 американского производства.

В ходе наступательной операции на позиции националистов в ДНР ВС РФ уничтожили свыше 50 боевиков батальонов «Азов»* и «Айдар»**.

Кроме того, в районе села Старого Салтова в Харьковской области российские военные ликвидировали больше 100 украинских боевиков из состава позиций 14-й механизированной бригады ВСУ.

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.