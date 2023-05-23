23 мая 2023, 18:22
ВС РФ перешли в наступление для взятия Авдеевки в клещи
«РВ»: российские бойцы начали наступление под Донецком, чтобы взять Авдеевку в клещи
ВС России начали наступление в районе Донецка с целью взять Авдеевку в клещи. Сейчас на месте наблюдаются ожесточенные боевые действия, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“.
«Между населенными пунктами Водяное и Первомайское, а также Первомайское и Невельское, ВС РФ атакуют, чтобы прорвать оборону ВСУ в полях», — отметили в публикации.
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По данным военкоров, украинские военные аналитики признали успехи российских военнослужащих на Авдеевском направлении.
Российская армия смогла продвинуться вдоль железнодорожных путей и взять под свой контроль две лесопосадки и часть лесополосы с двумя перекрестками.
Боевые столкновения наблюдались севернее Красногоровки и западнее села Новобахмутовка. Кроме того, бойцы ВСУ начали перебрасывать резервы, а также предпринимают попытки провести контратаку на некоторых участках с целью вернуть потерянные позиции.
Накануне сообщалось, что российские военные взяли в плен трех боевиков 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр». Сейчас украинские солдаты находятся в лагере для военнопленных.
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