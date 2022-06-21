ВС РФ ответили на атаку на платформу ударами по складам беспилотников ВСУ под Одессой

Российские войска разбили ангары с беспилотниками Украины под Одессой в ответ на диверсию ВСУ с нападением на газодобывающие платформы в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России.

Атаковать объекты российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря командование ВСУ решило после неудавшейся попытки захватить остров Змеиный.

Платформы «БК-1» и «Крым-1» обстреляли 20 июня, после восьми часов утра. Удары нанесли противокорабельными ракетами с использованием беспилотника Bayraktar TB2. На «БК-1» начался сильный пожар и появился риск экологической катастрофы в этом районе Черного моря.

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами „Оникс“ на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — сообщили в министерстве.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 15 гаубиц М777, которые передали Украине США и страны Европы, сообщили «Известия». Их обнаружили в районе железнодорожной станции Дружковка.