Спецоперация 08 сентября 2023, 09:33 ВС РФ отразили пять атак ВСУ, в том числе бригады «Азов» Минобороны: на Краснолиманском направлении ВС РФ отбили пять атак ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия отразила на Краснолиманском направлении пять атак ВСУ за прошедшие сутки. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Отраженные атаки в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества наносили, в том числе, и боевики бригады «Азов»*. Всего противник потерял около 40 бойцов, отметил он.

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«<…> слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“ при поддержке авиации и огня артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов*“, — добавил Савчук.

Ранее ВС России улучшили свое положение на Купянском направлении в районе населенного пункта Свердловка в Луганской Народной Республике. Кроме того, армия отразила две контратаки штурмовых групп 95-й бригады ВСУ.

«Азов»* — запрещенная в России террористическая организация.