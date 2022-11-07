ВС РФ отразили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Важное 07 ноября 2022, 13:17 ВС РФ отразили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Минобороны: артиллерия отразила наступление ВСУ в Херсонской области РИА "Новости"

Читать 360tv в

Российские артиллеристы отразили попытку наступления украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские подразделения артиллерии отбросили ВСУ на исходные позиции на Николаево-Криворожском направлении, отразив попытки наступления. Уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих, 13 автомобилей и 11 бронированных машин», — заявил он.

Реклама

В течение прошедших суток российские войска отбили наступление националистов на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 120 единиц живой силы противника.

Реклама

Отечественные системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Ми-8 и 14 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, уточнил RT.

Также российские военные уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республике.