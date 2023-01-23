Спецоперация 23 января 2023, 09:57 ВС РФ отодвинули линию обстрела в Запорожской области РИА «Новости»: ВС РФ отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в Запорожской области благодаря наступательным действиям. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — констатировал он.

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Рогов уточнил, что ВСУ в результате покинули несколько сел, из которых велись удары.

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Запорожская область, вошедшая в состав России по итогам сентябрьского референдума, находится под ее контролем более чем на 70%. Областной центр — Запорожье — контролируют ВСУ. Украинские боевики регулярно обстреливают территорию региона.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что наступательные действия российской армии позволили вытеснить украинских боевиков из села Каменское, расположенного на берегу реки Янчекрак. Сейчас ВСУ находятся в северных окрестностях населенного пункта.