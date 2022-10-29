ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 14:52 ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Николаево-Криворожском направлении Минобороны: ВСУ отбросили на исходные позиции на Николаево-Криворожском направлении РИА "Новости"

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Российские военные отбросили украинские подразделения на исходные позиции после попыток атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Российские военные отбросили противника на исходные позиции после попыток атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении», — сообщил он.

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В результате боестолкновения ВС РФ ликвидировали свыше 60 украинских боевиков. Также ВСУ потеряли двенадцать автомобилей, 17 боевых бронированных машин.

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Российские силы ВКС точными атаками беспилотных летательных аппаратов уничтожили две американских гаубицы М777 и самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса Бук-М1.

За сутки силы противовоздушной обороны сбили девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в небе над населенными пунктами Отрадокаменка, Ольгино и Новая Каховка Херсонской области.

ПВО ликвидировали восемь американских противорадиолокационных ракет HARM в районе Свистуновки Луганской Народной Республики и Зеленовки Херсонской области, написал kp.ru.