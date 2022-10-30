ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 14:42 ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Купянском направлении Минобороны: российские военные отбросили ВСУ исходные позиции на Купянском направлении РИА "Новости"

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине отбросили подразделения украинских боевиков на исходные позиции на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные на Купянском направлении отбросили ВСУ и наемников на исходные позиции, уничтожив до 250 украинских боевиков», — сообщил он.

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В течение минувших суток российские войска разгромили центр подготовки специальных операций Украины в городе Очаков в Николаевской области.

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Войска России продвинулись в Донецкой Народной Республике, захватив ряд опорных пунктов и важных высот. ВС РФ вышли на окраину населенного пункта Павловка, пройдя в глубь обороны ВСУ на три километра, уничтожив свыше 100 украинских боевиков.

Националисты попытались провести атаки на Краснолиманском направлении через населенные пункты Червонопоповка, Макеевка и Стельмаховка, но ВС РФ также успешно отразили их.