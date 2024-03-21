Важное 21 марта 2024, 14:42 ВС РФ освободили населенный пункт Тоненькое МО: военные освободили населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские подразделения освободили населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Тоненькое в Донецкой Народной Республике», — передали в ведомстве.

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Российские военные также отразили контратаку украинских штурмовиков у населенного пункта Новгородское. Рядом с селами Первомайское и Бердычи солдаты поразили две бригады украинских войск.

«Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей», — добавили в Минобороны России.

На Купянском направлении украинские войска лишились до 40 человек. Вооруженные силы России атаковали противника в районах населенных пунктов Терны, Червоная и Синьковка. На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 250 военных, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.