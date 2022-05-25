ВС РФ обрезали крылья украинской авиации

Российские военные уничтожили завод «Мотор Сич» в Запорожской области, теперь Украина будет существенно ограничена в проведении воздушных атак при помощи авиации и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил военный эксперт и обозреватель Владислав Шурыгин.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Это один из старейших авиационно-строительных заводов на территории бывшего СССР и базовый на Украине. Его нынешнее значение высоко, потому что именно «Мотор Сич» последний год был основным поставщиком двигателей для турецких беспилотников Bayraktar TB2 и новых перспективных тяжелых беспилотников.

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Поэтому уничтожение этого завода бьет по производству турецких беспилотников, ведь год назад Турция сама попала под санкции и лишилась поставок беспилотников из Канады. Не исключаю, что сейчас Канада отзовет все ограничения, но на это потребуется время. Завод важен для авиации Украины, он занимался поставкой двигателей для украинских вертолетов, да и многих советских самолетов по всему миру.

В настоящее время объемы завода упали, в постсоветское время он занимался ремонтом авиатехники и комплектующими, но сейчас его начали активно восстанавливать.

Уничтожение «Мотор Сич» является болезненным ударом по украинскому ВПК. Если войска РФ будут брать под контроль Харьков и Запорожье, то все заводы на этой территории попадут под наш контроль. Тут вопрос скорее оперативно-стратегический, чем чисто экономический.

Разминирование порта в Мариуполе ускорит восстановление города

Мариуполь передан под контроль Росгвардии. Разминирование города решает важную проблему мариупольского порта, потому что морским путем можно доставить намного больше стройматериалов, продовольствия и того, что нужно городу для жизни.

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Это несравнимое плечо подвоза, как если бы везти с территории России. Поэтому разблокировка порта позволяет начать восстановление инфраструктуры Мариуполя.

Восстановить город не получится быстро, это дело не одного года, чтобы сделать его достойным для жизни городом. С помощью морского пути темпы восстановления существенно вырастут.

Минобороны следит за путями поставок ВСУ

Сомневаюсь, что Минобороны не уделяет внимания путям снабжения и логистике украинских вооруженных сил. По мере возможности мы наносим удар, этому будет уделяться пристальное внимание, будем воздействовать на узловые станции и маршруты переброски.