ВС РФ нанесли удар по железнодорожной станции под Житомиром и уничтожили технику ВСУ

ВС России уничтожили вооружение и технику, которые 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ перебрасывала в Донбасс из Ивано-Франковска. Об этом сообщило Минобороны на брифинге 23 мая.

При помощи высокоточных ракет большой дальности ВС РФ нанесли удар по железнодорожной станции Малин в Житомирской области.

Также за последние сутки ВС РФ поразили военные объекты в населенном пункте Бахмут в ДНР, в том числе четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы «Север». Кроме того, ВС РФ уничтожили 48 районов базирования ВСУ и шесть складов боеприпасов в разных частях ЛНР.

Над Херсонской областью военнослужащие перехватили две украинские ракеты «Точка-У», в Харьковской области — восемь снарядов системы залпового огня «Смерч».

Авиация нанесла удары по 39 районам сосредоточения живой силы и военной техники в районе Красный Лиман в ЛНР. В общей сложности уничтожены 230 националистов и 33 единицы украинской военной техники.