Спецоперация 19 декабря 2022, 13:48 ВС РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ при попытке пойти в атаку в ДНР Минобороны: две бригады ВСУ потерпели поражение при попытке пойти в атаку в ДНР РИА «Новости»

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Российские войска нанесли поражение 72-й мехбригаде и 108-й бригаде теробороны ВСУ при их попытке пойти в атаку на Южно-Донецком направлении в ДНР. В результате атака противника закончилась провалом, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что безуспешные попытки атаковать в районах Новомихайловки, Владимировки и Новоселки предпринимали ротные тактические группы 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Но благодаря активным действиям российских военным противник понес потери.

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Кроме того, в районе населенного пункта Никольское ДНР подразделения ВС РФ уничтожили две диверсионные группы ВСУ.

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