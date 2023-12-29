Спецоперация 29 декабря 2023, 14:16 ВС РФ нанесли 50 групповых ударов по объектам ВПК на Украине за неделю Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых ударов по объектам ВПК Украины РИА «Новости»

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Российские силы за неделю нанесли по украинским объектам 50 групповых и один массированный удар. Об этом отчитался официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Целями стали объекты военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы и места хранения боеприпасов, вооружения, безэкипажных катеров и топлива для военной техники, а также места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и наемников. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками.

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«В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар. <…> Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

Массированный удар по украинским объектам ВС России нанесли 29 декабря. Взрывы с утра звучали в Киеве, Харькове, пригороде Днепропетровска, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и подконтрольной Украине части Запорожской области.