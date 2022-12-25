Важное 25 декабря 2022, 13:47 ВС РФ ликвидировали две разведгруппы ВСУ в ЛНР Минобороны сообщило об уничтожении двух разведгрупп ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили две разведывательно-диверсионные группы ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии российские военные нанесли поражение двум ротным группам ВСУ в районе Терны в ДНР и уничтожили две разведывательные группы рядом с [населенным пунктом] Червоная Диброва в ЛНР», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что потери противника составили около 60 единиц живой силы ранеными и убитыми, а также три пикапа и четыре бронированные машины.

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Ранее представитель ведомства сообщил, что националисты пытались провести контратаку в районе Владимировки и Павловки в ДНР, однако ВС РФ разгадали их намерения и нанесли поражение двум тактическим группам, уничтожив до 50 человек.

Кроме того, российские военные нанесли удар по дислокации иностранных наемников рядом с Артемовском.