ВС РФ ликвидировали более 100 боевиков «Айдара» и «Азова»

ВС РФ уничтожили более 100 боевиков батальонов «Айдар»* и «Азов»** в районе города Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований „Айдар“* и „Азов“**. Уничтожены более 100 боевиков», — отметил он.

Российские военные также уничтожили 20 единиц военной техники и более трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВКС РФ за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

*, ** Батальоны «Айдар» и «Азов» признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.