ВС РФ ликвидировали более 100 боевиков «Айдара» и «Азова»
Минобороны отчиталось об уничтожении более 100 украинских боевиков
ВС РФ уничтожили более 100 боевиков батальонов «Айдар»* и «Азов»** в районе города Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований „Айдар“* и „Азов“**. Уничтожены более 100 боевиков», — отметил он.
Российские военные также уничтожили 20 единиц военной техники и более трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, уточнили в Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВКС РФ за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.
*, ** Батальоны «Айдар» и «Азов» признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.