ВС России ликвидировали 25 украинских боевиков в Харьковской области | 360°

Важное 06 октября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber ВС России ликвидировали 25 украинских боевиков в Харьковской области Минобороны: РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ликвидировали 25 украинских боевиков в Харьковской области и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства

«Огнем российской артиллерии в районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что «на краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали».

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Также союзные силы освободили поселок Зайцево в Донецкой Народной Республике. По словам Конашенкова, в результате атаки удалось уничтожить более 120 бойцов 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты противника.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что иностранные наемники из ВСУ устроили беспредел в регионе. По его словам, военные открыли огонь по мирным жителям.

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