Власти Запорожской области назвали условие для запуска АЭС | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области назвали условие для запуска АЭС Врио губернатора Запорожской области Балицкий заявил о возможном запуске АЭС РИА «Новости»

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Перезапустить Запорожскую АЭС возможно при условии прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, запустить атомную станцию не составляет труда. Однако из-за регулярных обстрелов украинскими боевиками работникам ЗАЭС приходится прятаться в укрытиях.

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«Мы можем запустить, но для этого должны иметь гарантии, что не будут производиться атаки [со стороны ВСУ]. Потому что, когда начинаются обстрелы, естественно, работники уходят в убежища, а это крайне небезопасно для такого объекта, как атомная станция», — пояснил Балицкий в эфире канала «Россия-24».

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Он отметил, что прилеты украинских снарядов вредят функционированию атомной станции. При этом в нормальных условиях она может работать.

Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем ВС РФ. Территория станции часто подвергалась атакам ВСУ. Из-за обстрелов там отключили все шесть энергоблоков. Недавно гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался, что передавал СБУ информацию о происходящем на объекте.

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