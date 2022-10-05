Власти Запорожской области назвали условие для запуска АЭС | 360°

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Власти Запорожской области назвали условие для запуска АЭС

Врио губернатора Запорожской области Балицкий заявил о возможном запуске АЭС

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Перезапустить Запорожскую АЭС возможно при условии прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, запустить атомную станцию не составляет труда. Однако из-за регулярных обстрелов украинскими боевиками работникам ЗАЭС приходится прятаться в укрытиях.

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«Мы можем запустить, но для этого должны иметь гарантии, что не будут производиться атаки [со стороны ВСУ]. Потому что, когда начинаются обстрелы, естественно, работники уходят в убежища, а это крайне небезопасно для такого объекта, как атомная станция», — пояснил Балицкий в эфире канала «Россия-24».

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Он отметил, что прилеты украинских снарядов вредят функционированию атомной станции. При этом в нормальных условиях она может работать.

Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем ВС РФ. Территория станции часто подвергалась атакам ВСУ. Из-за обстрелов там отключили все шесть энергоблоков. Недавно гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался, что передавал СБУ информацию о происходящем на объекте.

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