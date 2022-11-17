Спецоперация 17 ноября 2022, 16:41 Врио главы заявил, что почти вся ЛНР освобождена от ВСУ Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что почти вся республика освобождена от ВСУ РИА «Новости»

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На данный момент под контролем ВС России находится 99% территории ЛНР. Такое заявление сделал врио главы региона Леонид Пасечник. Он сообщил о ситуации в республике во время интервью РИА «Новости».

По его словам, по состоянию на 17 ноября под контролем ВСУ находятся три населенных пункта. Среди них Пасечник упомянул населенный пункт Белогоровка. Он заявил, что это село небольшого размера, которое находится в плачевном состоянии.

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Два других подконтрольных ВУ населенных Пункта Пасечник также охарактеризовал как незначительные по своему размеру. По его словам, все три жилых массива крайне малы относительно остальной территории ЛНР.

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«То есть это условно может быть один процент всей территории Луганской Народной Республики», — оценил Пасечник.

При этом он отметил, что ВСУ стягивают в регион технику и личный состав. Ситуацию в зоне боестолкновений российской и украинской армий на территории республики он охарактеризовал как сложную, но контролируемую.