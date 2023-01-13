Спецоперация 13 января 2023, 15:53 Врио главы Херсонской области заявил о намерении вернуть территорию под контроль России Врио главы Херсонской области Сальдо пожелал России вернуть оккупированные земли РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что загадал в новогоднюю ночь под бой курантов. Его единственное желание — возвращение Херсона под контроль России. Об этом он рассказал телеканалу «Крым 24».

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«Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас временно оккупирован. Как говорит практика, если чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернемся в Херсон», — заявил Сальдо.

Ранее Запад назвал назначение Валерия Герасимова командующим российскими войсками на время спецоперации предвестником серьезных наступлений на Украине.

Тем временем жители освобожденного Соледара поблагодарили российских военнослужащих за помощь.

О полном освобождении Соледара Минобороны России сообщило 12 января вечером. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, контроль над городом удалось установить благодаря слаженной работе авиации, ракетных войск и артиллерии.

За последние трое суток российские войска уничтожили порядка 700 украинских боевиков, более 300 единиц техники противника.