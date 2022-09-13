Время подтвердило правильность решения о начале спецоперации — Володин | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Время подтвердило правильность решения о начале спецоперации — Володин Спикер ГД Володин: время подтвердило правильность решения Путина о начале спецоперации РИА "Новости"

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Время доказало правильность решения президента России Владимира Путина о начале специальной операции на Украине. Об этом на заседании Госдумы заявил спикер нижней палаты российского парламента Владислав Володин, написал ТАСС.

«Правильность решения президента о начале специальной операции еще раз подтвердило время», — сказал Володин.

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Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. Главными ее задачами Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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Российский лидер подчеркивал, что благодаря спецоперации государство сумело укрепить свой суверенитет. По его словам, страна пытается закончить военные действия на Украине, которые начались в 2014 году после произошедшего государственного переворота.

Помощник президента Дмитрий Песков подчеркивал, что командование ВС РФ в круглосуточном режиме уведомляет Путина об обстановке на фронте.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что спецоперация на Украине закончится, когда Россия выполнит все поставленные задачи, писал RT.

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