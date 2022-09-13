Время подтвердило правильность решения о начале спецоперации — Володин | 360°

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Время подтвердило правильность решения о начале спецоперации — Володин

Спикер ГД Володин: время подтвердило правильность решения Путина о начале спецоперации

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Время доказало правильность решения президента России Владимира Путина о начале специальной операции на Украине. Об этом на заседании Госдумы заявил спикер нижней палаты российского парламента Владислав Володин, написал ТАСС.

«Правильность решения президента о начале специальной операции еще раз подтвердило время», — сказал Володин.

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Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. Главными ее задачами Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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Российский лидер подчеркивал, что благодаря спецоперации государство сумело укрепить свой суверенитет. По его словам, страна пытается закончить военные действия на Украине, которые начались в 2014 году после произошедшего государственного переворота.

Помощник президента Дмитрий Песков подчеркивал, что командование ВС РФ в круглосуточном режиме уведомляет Путина об обстановке на фронте.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что спецоперация на Украине закончится, когда Россия выполнит все поставленные задачи, писал RT.

Владимир Путин

Специальная военная операция РФ на Украине

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