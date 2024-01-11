Спецоперация 11 января 2024, 04:02 «Время еще не пришло». Генерал ВСУ предупредил Украину о мощных российских ударах Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Россия способна на более мощные удары Unsplash

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Российская армия еще не показала максимальной мощи авиаударов и способна нарастить свой потенциал. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Он отметил, что при необходимости Россия способна одновременно выпускать до 500 снарядов, однако нынешнего масштаба ударов уже хватает для поражения важных украинских объектов. Генерал подчеркнул, что украинскому командованию важно помнить о смертельном потенциале ВС РФ.

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«В едином залпе они могут и значительно больше ракет выпустить, вопрос, что, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа», — подчеркнул Кривонос.

Военный напомнил, что украинские эксперты предрекали России исчерпание запасов снарядов. Однако военно-промышленному комплексу удалось произвести достаточное количество, чтобы обеспечивать армию.

«У них оборонная промышленность работает, в отличие от нашей», — признал украинец.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что постоянный риск российских ударов делает невозможной подготовку новобранцев для ВСУ.