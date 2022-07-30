Время для украинских провокаций прошло

Утром 29 июля ВСУ обстреляли колонию с военнопленными из «Азова»* в Еленовке. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал произошедшее провокацией и сравнил действия украинской армии с постановкой в Буче.

Далее — его прямая речь.

Обстрел СИЗО в Еленовки — провокация вражеских спецслужб и военных. Нет сомнений, что у них остается все меньше и меньше инструментов и способов как для ведения информационной войны, так и для иной подачи негатива в отношении России.

ВСУ продолжают винить Россию в собственных бесчинствах

Видимо, с помощью обстрела СИЗО со своими же военнопленными согражданами они решили запустить новую дезинформацию и в очередной раз обвинить Россию. Власти Украины заявляют, что ВС РФ намеренно уничтожили пленных, нарушили всевозможные международные конвенции и тому подобное.

Источник фото: РИА «Новости»

Я уверен, что российская сторона предоставит необходимые доказательства провокации с украинской стороны. Уже были заявления, что обстрел вели из американской РСЗО HIМАRS.

Кроме того, мы никогда не поступаем плохо с военнопленными. Это факт. Как и то, что мы отдавали украинских солдат-«заложников» в нормальном состоянии, а нам возвращали покалеченных бойцов Евгений Михайлов политолог.

Почему провокация не удалась

С другой стороны, миру сейчас уже далеко не до этого конфликта. Интерес к ситуации на Украине падает. Подобные провокации делаются для того, чтобы хоть как-то вернуть международное внимание к этому конфликту.

Я думаю, что из-за гибели именно украинских военных сильного резонанса не будет. Вот если бы в СИЗО в Еленовке находились пойманные наемники из других стран, тогда можно было бы надеяться на какой-то информационный всплеск в международном сообществе.

Время для подобных провокаций уже прошло Евгений Михайлов.

Если так называемые западные партнеры Украины еще хоть как-то реагировали в марте и апреле, то сейчас я не думаю, что будет реакция, аналогичная Буче.

Правда за нами

Ситуацию с СИЗО называют новой Бучей, Катынью и так далее. Но это всего лишь очередная провокация, которая обречена на провал.

Здесь просто нужно грамотно объяснять. В любом случае, правда за нами. И у меня нет сомнений, что это одна из последних попыток украинской стороны хоть как-то расшевелить международное сообщество.

Мы документированно докажем свою правоту Евгений Михайлов

Папочка с такой информацией уже наверняка где-то подготовлена к обнародованию.

Источник фото: РИА «Новости»

Дело в том, что обстрел состоялся буквально пару дней назад. Особых выкриков западных партнеров я не читал. Да, там есть какие-то такие писки, но не более того.

*«Азов», «азовцы» — украинская националистическая организация, запрещенная в России.