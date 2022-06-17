Временный водозабор из русла реки Садки запустили в ДНР. Это позволит увеличить объем подачи воды жителям Донецка, Ясиноватой и Макеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС ДНР.

Вода по каналу Северский Донец — Донбасс и Южно-Донбасскому водоводу не подается с 25 февраля. Чтобы люди не остались без воды, начали поэтапно возводить альтернативные водоводы.

И вот запустили водозабор из русла Садки. Специалисты ГУП ДНР «Вода Донбасса» и «Мосводоканала» построили водозаборную камеру и трубопроводы. Установили насосный агрегат. А еще трансформатор, который питает насос.

На стройку приехал министр по чрезвычайным ситуациям ДНР Алексей Кострубицкий. Он отметил, что запуск водозабора увеличит объем подачи воды в Донецке, Ясиноватой и Макеевке на 20 тысяч квадратных метров. По словам главы МЧС ДНР, это первый такой серьезный объект.

Но воду все еще подают по графику. Просто теперь чаще.