12 января 2023, 16:06
Временный лагерь наемников разбили в Красногоровке
Разведка группы «Викинг» уничтожила в Красногоровке боекомплект польских наемников
Пункт временной дислокации иностранных наемников обнаружили в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики. Разведчики из группы «Викинг» Западного военного округа рассказали РИА «Новости», как нанесли про нему удар и что услышали в перехваченных переговорах.
Разведчики выяснили, где находится лагерь, и командование отдало приказ атаковать его. При помощи беспилотников военные нацелили самоходную гаубицу «Мста-С» на укрепления. Снаряды калибром 152 миллиметра пробили, в здании подорвался боекомплект. Российские военные из группы «Викинг» прослушали радиоперехваты и выяснили, что больше остальных расстроились бойцы из Польши. Но наемников разочаровала только потеря боеприпасов.
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«Их не сильно тронула гибель товарищей по оружию из других стран, но очень расстроила потеря боекомплекта», — сказал он.
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