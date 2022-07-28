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    28 июля 2022, 19:50

    Временные управления МВД России создали на территории Херсонской и Запорожской областей

    МВД: российские полицейские патрулируют Херсонскую и Запорожскую области

    Александр Иванов

    На территории Херсонской и Запорожской областей занялись формированием временных управлений министерства внутренних дел России. Об этом сообщили на сайте МВД МЕДИА.

    Временные управления МВД России создали на территории Херсонской и Запорожской областей

    Отделения создают по приказу ведомства. В этом участвуют сотрудники органов внутренних дел, которые специально приехали в Херсонскую и Запорожскую области. Они помогут местным органам правопорядка наладить работу отделений.

    Сотрудники временных подразделений российской полиции уже заботятся о порядке в регионе. Они контролируют движение на дорогах общего пользования, проводят следственные мероприятия и борются с экстремизмом.

    Российские правоохранители уже наладили контакт с местными ВГА. Ведомства обмениваются опытом и обучаются у сотрудников из РФ.

    В Херсонской и Запорожской областях работают полицейские из России. Они трудятся в дежурной части. Для них даже подготовили автотранспорт для патрулирования.