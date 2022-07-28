Временные управления МВД России создали на территории Херсонской и Запорожской областей

На территории Херсонской и Запорожской областей занялись формированием временных управлений министерства внутренних дел России. Об этом сообщили на сайте МВД МЕДИА.

Отделения создают по приказу ведомства. В этом участвуют сотрудники органов внутренних дел, которые специально приехали в Херсонскую и Запорожскую области. Они помогут местным органам правопорядка наладить работу отделений.

Сотрудники временных подразделений российской полиции уже заботятся о порядке в регионе. Они контролируют движение на дорогах общего пользования, проводят следственные мероприятия и борются с экстремизмом.

Российские правоохранители уже наладили контакт с местными ВГА. Ведомства обмениваются опытом и обучаются у сотрудников из РФ.

В Херсонской и Запорожской областях работают полицейские из России. Они трудятся в дежурной части. Для них даже подготовили автотранспорт для патрулирования.