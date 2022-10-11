Врагу не спрятаться. Появилось видео боевой работы гаубиц «Гиацинт-С» в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 08:40 Поделиться Telegram

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Viber Врагу не спрятаться. Появилось видео боевой работы гаубиц «Гиацинт-С» в зоне спецоперации Телеканал «Звезда» показал работу гаубиц «Гиацинт-С» в зоне спецоперации Телеканал «Звезда»

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине успешно поражают позиции националистов из гаубиц «Гиацинт-С». Видео боевой работы расчета показал телеканал «Звезда».

На опубликованных кадрах видно, как расчеты наводятся на цель согласно полученным координатам, после чего осуществляют мощный залп.

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Гаубицы применяются для ударов по огненным позициям артиллерии украинских боевиков, долговременным огневым точкам и удаленным от линии соприкосновения укрепленным опорным пунктам. Под снарядами «Гиацинта-С» не устоит, в том числе, и бетонное покрытие.

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Расчеты беспилотных летательных аппаратов с высоты наблюдают за обстановкой на поле боя.

Утром во вторник стало известно об атаке дронов-камикадзе «Герань-2» на Ладыжинскую ТЭС в украинском городе Винница. По данным Telegram-канала Readovka, объект вышел из строя.

Доктор военных наук Константин Сивков сообщал, что массированные удары по инфраструктуре станут предупреждением для украинского режима.

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