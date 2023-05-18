Спецоперация 18 мая 2023, 02:13 «Враг убегал». Бойцы «Вагнера» рассказали о зачистке Артемовска от ВСУ Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что солдаты ВСУ прикрывались людьми при отходе в Артемовске РИА «Новости»

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Украинские военные прикрывались мирными жителями Артемовска, когда покидали свои позиции в укрепрайоне «Гнездо» на западе города, рассказал РИА ФАН боец ЧВК «Вагнер». По его словам, солдаты ВСУ также минировали дома и не давали эвакуировать гражданских.

Собеседник издания рассказал, что «вагнеровцы» быстро отработали по позициям ВСУ, зставив противника бежать.

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«Отступление [противник] начал позавчера, покидал свои последние позиции, прикрываясь гражданскими. Сейчас работает только дальнобойная артиллерия. В стрелковом бою нам равных нет вообще», — отметил российский военнослужащий.

Он добавил, что ВСУ пытались нанести максимальный урон как бойцам ЧВК «Вагнера», так и мирным жителям. При отходе из «Гнезда» они минировали входы в подвалы домов, где прятались горожане.

По мнению обозревателя Стивена Брайана, Украина близка к тому, чтобы полностью покинуть Артемовск. Журналист предположил, что у солдат ВСУ есть несколько дней, чтобы относительно безопасно покинуть город. В конце недели сделать это будет невозможно, добавил он.