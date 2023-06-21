Спецоперация 21 июня 2023, 23:21 «Враг думает лишь о выживании». Кадыров сообщил об успехах российских сил в районе Новомихайловки в ДНР Кадыров: ВС РФ отбили ряд значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Об успехах военнослужащих сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Несколько значимых опорных пунктов в районе населенного пункта отбили военнослужащие штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии. Это открыло спецназу «Ахмат» большое пространство для маневра.

Реклама

«Судя по всему, распиаренное чуть ли не во всех украинских и западных СМИ контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность», — отметил Кадыров.

Как добавил глава Чечни, сейчас «враг думает лишь о выживании», а об ответных мерах «и речи быть не может».

Ранее чеченские военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» отразили атаки украинских подразделений на Запорожском направлении. Боевики ВСУ, как отметил Кадыров, впустую обстреляли жилой сектор, откуда перед этим Вооруженные силы России эвакуировали мирных жителей. Российские военные лишают противника возможности корректировки огня и оперативно сбивают вражеские беспилотники, отметил Кадыров.