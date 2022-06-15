Врачи ВДВ приняли пациентов в Луганской Народной Республике

Российские военные врачи присоединились к коллегам из Луганской Народной Республики и провели поликлинический прием местных жителей. О работе отдельного аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск рассказало Минобороны РФ.

Поликлинический прием был организован в полевом госпитале, который оснащен материалами и оборудованием не только для работы терапевта, но и специалистов узких профилей. Местных жителей, в том числе детей, осмотрели военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи и стоматологи.

В надувных модулях были развернуты операционные, амбулатории, стационары, лаборатории и коммунально-бытовые блоки. В случае необходимости врачи могли проводить в них не только консультации и обследования, но и операции, а пациенты чувствовать себя в безопасности — модули сделаны из материала на основе прочной кевларовой нити.