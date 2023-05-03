Спецоперация 03 мая 2023, 16:06 Впервые с начала СВО стало известно о перехвате управляемой американской авиабомбы JDAM Минобороны России впервые сообщило о перехвате авиабомбы JDAM в зоне СВО Публичное достояние

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Оборонное ведомство впервые с начала спецоперации заявило о перехвате такой авиабомбы.

Также за последние сутки силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, удалось уничтожить 16 беспилотников ВСУ в районах Подстепного в Херсонской области, Ольшан и Сватово в Луганской Народной Республике, Сергеевки, Волновахи и Васильевки в Донецкой Народной Республике, Таволжанки в Харьковской области и Ромашково в Сумской области.

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Помимо прочего, Конашенков доложил о том, что ВС России уничтожили склад украинских боевиков в Сумской области, а в районе Степногорска Запорожской области ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Всего за время спецоперации удалось уничтожить 416 самолетов и 230 вертолетов ВСУ, почти четыре тысячи беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, около девяти тысяч танков и других бронемашин, более тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня.