Опасный подъем. Мариупольская пенсионерка ежедневно рискует жизнью ради возвращения домой

Небольшой дом в Мариуполе сильно пострадал во время боевых действий. Снаряды снесли часть стен, а шрапнель оставила уродливые шрамы на здании. На втором этаже дома живет 77-летняя пенсионерка Нина Васильевна. Для того, чтобы выйти из дома за водой и продуктами, а потом вернуться обратно, она рискует жизнью. Лестницу снесло взрывной волной, поэтому пожилая женщина карабкается по положенным на пролет перилам. Корреспондент «360» Люся Александрова сама попробовала пройти опасный путь на второй этаж, который Нина Васильевна совершает несколько раз за день.

На стенах пострадавшего от бомбежек дома видны надписи «Дети». Местные жители пояснили, что их нанесли молодые семьи, когда только все начиналось, чтобы избежать бомбежек. Но надписи не помогли. Здание находилось под постоянным обстрелом.

Снесшая лестничный пролет лестница прилетела в подъезд 17 марта. Жители дома рассказали, что на верхних этажах продолжают жить люди. Но больше всех страдает 77-летняя пенсионерка. Чтобы у людей была возможность спускаться или подниматься в квартиры, умельцы положили на пролет металлическую часть перил, по которой, как по приставной лестнице, но только лежа или на коленях, можно попасть на улицу и обратно.

«Бабушка 77 лет, забирается по этой лестнице, чтобы в свою квартиру попасть», — отметили местные жители.

Сама Нина Васильевна призналась, что каждый день поднимается и спускается по самодельной конструкции несколько раз. Другого жилья у нее нет, поэтому идти ей некуда. Когда дом восстановят, неизвестно, поэтому местные жители пока выживают, как могут.