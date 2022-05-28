«Возвращайся в свою страну». Украинская продавщица довела покупательницу в Польше

Украинская продавщица в Польше своим поведением вывела из себя одну из покупательниц. Видео с ярким диалогом между женщинами оказалось в Сети.

Покупательница сказала украинке, чтобы она возвращалась домой на Украину, употребив несколько нецензурных фраз.

По данным ООН, после начала специальной операции России в Донбассе территорию Украины покинули порядка 7,3 миллиона жителей.

Однако поведение украинских беженцев не нравится европейцам. Например, владельцы магазина в Праге запретили им заходить в заведение, так как в последнее время увеличились случаи краж.

Также мэрия Кракова отменила для украинских беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте с 1 июня, им придется покупать билеты на общих основаниях.