Спецоперация 30 сентября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber «Возвращаемся в родную семью». Глава ЛНР — о вхождении республики в состав России Глава ЛНР Пасечник выразил слова благодарности русскому народу за вхождение в состав РФ РИА «Новости»

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Возвращение Луганской Народной Республики в состав России является историческим событием, значение которого очень высоко. Об этом на митинге-концерте «Выбор людей: вместе навсегда!» на Красной площади заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня для Луганска и Донбасса историческое событие: мы возвращаемся домой. Поставлена точка в юридической процедуре воссоединения ЛНР с Россией. Свершилось то, к чему шли миллионы русских людей через слезы и боль», — заявил он.

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Пасечник подчеркнул, что для республики вхождение в состав России стало настоящей победой, к которой она шла долгие восемь лет сквозь сражения и ожесточенные бои.

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«Конечно, эта победа не могла состояться без помощи народа России. Пользуясь случаем, я хочу выразить слова благодарности Владимиру Путину, всем жителям России за помощь, которую мы чувствовали все восемь лет. Рады, что возвращаемся в родную семью», — добавил глава ЛНР.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

В митинге-концерте приняли участие главы всех четырех регионов, герои России Мерген Дурлак и Андрей Соловьев, известные российские артисты, неоднократно посещавшие зону боевых действий после начала специальной операции.

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