Возможную аварию на Запорожской АЭС сравнили с Фукусимой и Чернобылем

Потенциальная авария на Запорожской атомной электростанции по последствиям сопоставима с произошедшим в Чернобыле и Фукусиме. Об этом РИА «Новости» рассказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме», — отметил глава Запорожской области.

При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов активная зона перегреется, в результате чего разрушится реакторная установка, рассказал Балицкий со ссылкой на мнение специалистов. В итоге произойдет выброс в атмосферу радиоактивных веществ, их разнесет на сотни километров.

Авария на атомной станции под Энергодаром может затронуть всю Европу, ведь она самая крупная в регионе, предупредил Балицкий.

Российские военнослужащие на периметре Запорожской АЭС сбили дрон-камикадзе ВСУ. Траектория полета беспилотника свидетельствовала, что целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.