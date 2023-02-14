Спецоперация 14 февраля 2023, 14:26 Возможности ВСУ на фронте оценили негативно Министр обороны Германии Писториус: Украина не сможет добиться быстрого успеха на фронте Министерство обороны Украины

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Украинские военные на данный момент не обладают возможностями, чтобы коренным образом поменять текущую обстановку на фронте. Об этом в эфире телеканала N-TV сообщил глава немецкого министерства обороны Борис Писториус.

По его словам, спрогнозировать сроки завершения украинского конфликта на данный момент также невозможно.

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«Я не думаю, что завершение украинского кризиса произойдет в ближайшее время. Что касается перспектив украинских военных, то я не вижу победителя в краткосрочной перспективе. Поставки Запада не способы на данный момент обеспечить перевес сил в пользу ВСУ», — отметил министр.

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Писториус не исключил и дальнейшее ухудшение ситуации на фронте. По его словам, любой военный конфликт может привести к эскалации ситуации.

«Каждый наш шаг в этом вопросе должен быть очень хорошо взвешен. Повышать ставки на постоянной основе нельзя», — заключил глава Минобороны ФРГ.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее также заявил, что Украина не сможет продержаться долго без постоянной поддержки со стороны западных стран.