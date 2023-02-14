14 февраля 2023, 14:26
Возможности ВСУ на фронте оценили негативно
Министр обороны Германии Писториус: Украина не сможет добиться быстрого успеха на фронте
Украинские военные на данный момент не обладают возможностями, чтобы коренным образом поменять текущую обстановку на фронте. Об этом в эфире телеканала N-TV сообщил глава немецкого министерства обороны Борис Писториус.
По его словам, спрогнозировать сроки завершения украинского конфликта на данный момент также невозможно.
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«Я не думаю, что завершение украинского кризиса произойдет в ближайшее время. Что касается перспектив украинских военных, то я не вижу победителя в краткосрочной перспективе. Поставки Запада не способы на данный момент обеспечить перевес сил в пользу ВСУ», — отметил министр.
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Писториус не исключил и дальнейшее ухудшение ситуации на фронте. По его словам, любой военный конфликт может привести к эскалации ситуации.
«Каждый наш шаг в этом вопросе должен быть очень хорошо взвешен. Повышать ставки на постоянной основе нельзя», — заключил глава Минобороны ФРГ.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее также заявил, что Украина не сможет продержаться долго без постоянной поддержки со стороны западных стран.
Германия
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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