Спецоперация 18 июня 2023, 17:41 Президент Чехии заявил, что у ВСУ осталась только одна возможность для контрнаступления Президент Чехии Павел: у ВСУ только одна возможность провести контрнаступление в 2023-м РИА «Новости»

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У Вооруженных сил Украины есть только одна возможность провести контрнаступление. Такое заявление сделал президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в интервью телеканалу CNN prima news.

«У них есть один шанс [провести контрнаступление] в этом году, так как, если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе по объективным причинам не получится», — сказал Павел.

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Президент добавил, что ВСУ еще не используют все силы, которые подготовили для наступления. С позиции бывшего солдата Павел отметил, что российские войска уже освоили опыт атак Украины и интенсивно укрепляют оборонительные линии. По его словам, нынешней целью киевского режима является поиск слабых мест обороны России.

Павел считает, что в нынешнем году начнутся переговоры об урегулировании конфликта. Либо он будет заморожен до следующего.

Однако пока контрнаступление Украины не показывает никаких успехов. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ пытались наступать на Запорожском направлении. Они использовали танки и несколько батальонных групп. Но российские военные отразили все атаки противника.

Запад активно снабжает украинских боевиков оружием и техникой, но ВС РФ «щелкают» ее «как семечки». Зарубежные обозреватели считают, что превосходство в воздухе и мощная артиллерия позволили российской армии ударить по колоннам ВСУ с западным вооружением и остановить несколько атак.

Ранее иностранные СМИ писали, что тактика российских военных поразила украинских боевиков.