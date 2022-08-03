Россия оценила возможность применения ядерного оружия на Украине

В ситуации на Украине ни один из сценариев возможного использования ядерного оружия со стороны России не применим. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий

Такое заявление он сделал в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Москва, подчеркнул дипломат, неукоснительно исполняла Будапештский меморандум, отметило РИА «Новости». Обвинения в адрес России в намерении применить ядерное оружие он назвал нечистоплотными. Вишневский также рассказал, что развернутая реакция на эти обвинения будет дана позднее, отметил ТАСС.

Ранее украинский разведчик рассказал о консультациях с Соединенными Штатами перед стрельбами HIMARS. Как оказалось, американцы могли наложить вето на любую цель ВСУ. Такое заявление — хвастовство и бахвальство, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В разговоре с «360» он отметил, что украинская сторона явно пытается показать, что за спиной ВСУ стоят США и они вместе противостоят России. И это действительно так, но есть один нюанс. США сражаются не вместе с Украиной против России, а с русскими жизнями украинцев. Украина же является инструментом в руках Штатов.