Спецоперация 19 мая 2023, 00:57 «Возможно, агония». ВСУ обвинили в хаотичных обстрелах Артемовска Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск РИА «Новости»

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Украинские военные начали хаотичные обстрелы Артемовска, пытаясь остановить наступление ВС России, рассказал РИА «Новости» боец ЧВК «Вагнер». По его словам, противник выпускает снаряды «куда придется».

Собеседник агентства предположил, что солдаты ВСУ впали в агонию.

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«Бьют хаотично, не обязательно в явно выраженные цели, а бьют, куда придется. Возможно, агония, возможно, так нужно. Бьют куда угодно хаотично. В надежде зацепить нас хоть как-то», — отметил военнослужащий.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации в городе. По его словам, Артемовск еще не взяли, на юго-западе под контролем украинских военных остается целый квартал. Предприниматель назвал его неприступной крепостью и добавил, что говорить о полном освобождении населенного пункта в ближайшие несколько дней не стоит.