Республики Донбасса имеют право требовать от Украины возмещения материального ущерба за восемь лет агрессии, заявил в интервью сайту «Аргументы и факты» секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии», — сказал он.

Именно американцы и британцы, по его словам, заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов оружием, направляют к ним своих военных советников и наемников. Народ Украины рано или поздно перестанет верить киевскому режиму, поймет, что страны нет, а его культурная память уничтожена западниками.

Ранее Николай Патрушев назвал начало спецоперации превентивной мерой. Он заявил, что Запад хотел установить контроль над некоторыми государствами. Среди них Россия, Украина и несколько других стран.