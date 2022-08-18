Возгорания зафиксировали в Горловке после обстрела ВСУ

Несколько возгораний произошло на территории оптовых баз в Гороловке. Это случилось, по предварительным данным, при обстреле украинскими силами центра населенного пункта. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegrаm.

«По предварительной информации, в результате обстрела укронацистами Центрально-Городского района Горловки зафиксировано несколько возгораний по улице Интернациональная на территории оптовых баз, — написал мэр.

По его словам, снаряд ВСУ повредил пятиэтажный дом № 87 на улице Первомайская. Он напомнил жителям Горловки, что нужно быть очень острожными.

Горловка находится в 40 километрах севернее Донецка, в городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, республика взяла город под контроль еще в 2014 году.