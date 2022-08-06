Возгорание на железнодорожном вокзале в Донецке после атаки ВСУ показали на видео

Украинские националисты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Донецке. Видео в Telegram-канале показал военный корреспондент Андрей Руденко.

На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма.

Украинские боевики ударили по району вокзала накануне. Представитель оперативных служб Донецкой Народной Республики сообщал, что площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. На место отправились пожарные расчеты.

Ранним утром пятого августа нацисты начали обстрел Донецка из реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийских орудий. Они обстреляли несколько районов города, раненые были в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах. Пострадали дети, которые проходили лечение в больнице № 17 на Чусовской улице.

Из-за атаки нацистов без электричества остались 4200 абонентов, в Киевском районе обесточено 16 подстанций.

Ранее стало известно, что Союзные войска полностью освободили от фашистов поселок Пески и вступили в городские бои в окрестностях Артемовска.